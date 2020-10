Dopo l'infortunio nella sfida col Bologna che lo aveva costretto a lasciare il campo dopo appena 15 minuti di gioco, ieri Gabriele Moncini è stato sottoposto a risonanza magnetica. Come riportato da OttoPagine.it, si tratta di una lesione all'adduttore che lo terrà fermo almeno tre settimane. L'attaccante quindi salterà la sfida contro la Roma in programma il 18 e proverà a tornare con il Napoli il 25 (difficile), altrimenti lo farà il 28 con l'Empoli in Coppa Italia o a novembre.