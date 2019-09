Perparim Hetemaj lascia il Chievo e diventa un nuovo centrocampista del Benevento. Queste le sue parole a Ottogol: "Quando ho saputo dell'interessamento dei sanniti non ho avuto nessuna esitazione ad accettare. Dopo otto anni era giusto cambiare, non vedo l'ora di cominciare e scendere in campo davanti a questo pubblico. La rosa è ben attrezzata ma bisogna dimostrare il proprio valore sul campo. Gladiatore? Nei contrasti non mi tiro mai indietro ma mi piace anche farmi vedere in zona gol".