Benevento-Entella 1-1 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 19' Kragl (B), 82' Sernicola (E)



Benevento (4-4-2): Montipò; Maggio, Antei, Caldirola, Letizia; Kragl (72' Tello), Hetemaj, Viola, Improta (82' Armenteros); Insigne, Coda. All. Inzaghi.



Entella (4-3-1-2): Contini; Coppolaro (63' Sernicola), Pellizzer, Chiosa, Sala; Eramo (70' Coulibaly), Paolucci, Nizzetto; Schenetti; Mancosu (72' Morra), G. De Luca. All. Boscaglia.



Arbitro: Sozza di Seregno



Ammoniti: 13' Boscaglia (All. E), 28' Eramo (E), 32' Hetemaj (B), 61' Kragl (B), 72' Inzaghi (All. B), 81' De Luca (E), 86' Antei (B), 90' Pellizzer (E), 90' Letizia (B)