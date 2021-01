Il direttore sportivo del Benevento, Pasquale Foggia, ha parlato a Sky Sport del mercato del club campano.



LAVORO - "Su costa stiamo lavorando? Su quello che si lavora quotidianamente è su quello che sta lavorando benissimo e sta trasmettendo l'allenatore. Una squadra come la nostra se non dà il 110% tutte le partite diventa una sofferenza".



INZAGHI - Cosa mi ha colpito di Inzaghi? Dal punto di vista mentale è la sua forza, lo era anche da calciatore. Dal punto di vista tecnico è stato etichettato forse troppo presto come difensivista, ma sa adattarsi a tutto e farà una grandissima carriera.



PUNTA - "Stiamo cercando di andare su un giocatore funzionale al modo di giocare del Benevento. Cutrone, Llorente ed Eder? Ci piacciono tutti, ma magari non è uno di questi".



REYNOLDS - "Su Reynolds il discorso è anche economico e di volontà del calciatore della società. Non ci siamo rimasti male, finché non firmano non è mai fatta. Ci sarei rimasto male se fossimo stati più avanti".



COLPO TALBI - "Montassar Talbi? Lo seguivo da oltre un anno e siamo riusciti a prenderlo per giugno. Se ci sono le condizioni proveremo ad anticiparlo già adesso".