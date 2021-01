Il ds del Benevento Pasquale Foggia è intervenuto a Radio Kiss Kiss per parlare di Adolfo Gaich, attaccante argentino classe '99 in arrivo dal CSKA Mosca: "Ha una presenza fisica importante, lo seguivo da oltre un anno. Siamo una piccola realtà e non potevo palesare l'interesse per non bruciarmi il nome, squadre più importanti potevano soffiarcelo".