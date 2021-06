Dal ritiro dell, impegnata a luglio nelledi Tokyo,ha parlato del proprio futuro, dopo l'esperienza al. "Quest'anno non sono riuscito ad ambientarmi come avrei voluto ed è quello che cercherò di fare ora. In Italia ho avuto meno difficoltà, ed anche se la squadra non è riuscita a centrare l'obiettivo, mi sono trovato meglio".​Con 15 presenze in Serie A e due reti, fra cui quella pesantissima a Torino contro la Juventus, l'attaccante argentino spera che le Streghe chiedano di rinnovare il suo prestito dal CSKA Mosca, società detentrice del cartellino. "C'è questa opzione per restare un altro anno. Se ne sta discutendo in questo momento... ma ora sono concentrato per vincere l'oro con la mia Nazionale".