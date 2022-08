Traballa già, dopo appena due partite ufficiali, la panchina di Fabio Caserta.



Per il tecnico del Benevento, reduce dal doppio ko subito in campionato contro il Cosenza e in Coppa Italia con il Genoa, sarebbe scattato il conto alla rovescia: o vince sabato sera, sempre contro i liguri, oppure la società lo rimuoverà dall'incarico.



A raccoglierne il testimone, secondo quanto riferisce Sky Sport, sarebbe Daniele De Rossi. Per l'ex centrocampista della Roma, attualmente assistente di Roberto Mancini in nazionale, si tratterebbe del primo incarico da allenatore della carriera.