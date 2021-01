Con un post sui social, il difensore Kamil Glik ha replicato ai tifosi del Torino secondo cui il polacco aveva esultato in modo eccessivo dopo la rete (poi annullata) nella partita con il Benevento: "Cari tifosi, vista la polemica che si è creata in giro e la presunta mancanza di rispetto per la mia esultanza dopo il mio gol, la penso esattamente al contrario, perché se rispetti l'avversario devi trattarlo in modo serio!" le parole del centrale, che ha aggiunto: "La mancanza di rispetto verso di voi e verso il Toro sarebbe trattarvi al 50%. Ho sempre avuto rispetto verso di voi, ho sempre lottato per voi, niente e nessuno cancella tutti questi ricordi che ho dentro di me".