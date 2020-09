Il Brescia, secondo Il Sannio Quotidiano, prova l’affondo per l’attaccante classe ’87 Marco Sau del Benevento. Il fantasista giallorosso viene da una stagione straordinaria in serie B con 31 presenze, impreziosite da ben 13 gol e 6 assist.



Il club di Cellino in queste ore sta cercando la via giusta per portarlo in biancoblu ma i salentini fanno muro sul giocatore, considerato un punto fermo della rosa per mister Inzaghi.