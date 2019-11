Pasquale Foggia, direttore sportivo del Benevento, parla a Ottogol di alcuni singoli delle Streghe, partendo di Caldirola: "L'ho preso lo scorso anno in un momento in cui non si poteva sbagliare. In tanti non erano d'accordo, ma ricordavo le sue qualità e ho pensato di provarci. Su di lui ho un aneddoto particolare, relativo alla stipula del contratto. La nostra intesa prevedeva un biennale con opzione per il terzo anno, ma dimenticammo di inserire quest'ultima voce. Volevo morire. Lui era in America e mi disse che avrebbe aspettato il contratto corretto per rifirmarlo. Questo per far capire con che uomo abbiamo a che fare. Siamo contenti di averlo con noi, puntiamo su di lui per costruire presente e futuro del Benevento".



SU INSIGNE - "Mi aspetto qualcosa in più da lui così come da tutti. Sono contento quando nello spogliatoio vedo compattezza. Schiattarella è un calciatore importante che ha una grande esperienza in serie A, ma a Castellammare non ha giocato ed era il primo a incitare i compagni. Insigne si è espresso male con l'Empoli, il giorno dopo ha chiesto scusa e si è allenato a tremila all'ora. Sono questi gli atteggiamenti che per me sono importanti, molto più di una vittoria".



SU CODA - "Rinnovo? E' da un bel po' che ne parliamo. Abbiamo avanzato una proposta al calciatore e ai suoi procuratori, adesso toccherà a lui decidere. Sono fiducioso perché fa parte di un progetto a lungo termine, però i matrimoni si fanno in due. Noi ci siamo presentati con le fedi".