Secondo quanto riportato da Il Mattino Cristian Bucchi, con ogni probabilità prossimo allenatore del Benevento, vorrà parlare con Puggioni per capire se affidargli o meno il ruolo da titolare nella prossima stagione. Se l'ex Sampdoria non volesse rimanere in campania, il titolare del ruolo diverrebbe Brignoli.