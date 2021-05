Oreste Vigorito, presidente del Benevento, parla a Dazn a pochi minuti dalla sfida contro il Milan: "Non è stata una partita facile, lunedì sembravamo tornati da un posto non bello. Poi da martedì, ed è questo il miracolo del calcio, abbiamo iniziato a ragionare su questa partita. Ci siamo liberati dai brutti pensieri, speriamo che giocare a San Siro possa essere un momento di ripartenza. Spero sia un Benevento che interpreti la partita come contro la Juventus allo Stadium, provando a superare i propri limiti con umiltà e con la consapevolezza che non sempre Golia batte Davide".