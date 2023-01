In casa Benevento si lavora per chiudere due colpi che rafforzino difesa e attacco. I nomi sono quelli di Pablo Rodriguez del Lecce - possibile prestito con diritto di riscatto - per il reparto offensivo, mentre dietro si sta concretizzando il ritorno di Alin Tosca dal Gaziantep. Lo riferisce Il Corriere dello Sport spiegando che i sanniti non perdono d’occhio la situazione di Massimo Coda del Genoa.