Riccardo Improta, attaccante del Benevento, ha parlato attraverso Otto Channel della sconfitta in Coppa Italia contro l'Inter a San Siro: "La partita fin da subito non si è messa benissimo. Giocare a San Siro, comunque, regala sempre grandi emozioni contro una grande squadra che ci ha messo in difficoltà. Nonostante lo svantaggio iniziale abbiamo reagito, cercando di fare del nostro meglio per limitare il passivo. Alla fine il risultato è stato un po' duro. Mi è dispiaciuto molto non poter contare sull’appoggio dei tifosi: meritavano di vivere un’esperienza del genere. Il rigore? Il contatto è stato minimo. Ho detto a Candreva che è più bravo di Mario Merola"