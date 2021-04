Dopo il ko contro l'Udinese, c’è stato un lungo confronto tra il direttore sportivo Pasquale Foggia e il tecnico Filippo Inzaghi per provare ad analizzare il momento difficile del Benevento. La linea della società, stando al giornale campano online Ottopagine.it, è quella di continuare a puntare sull'ex Milan. Non c’è aria di esonero in casa giallorossa: l’avventura finirà con chi due anni fa ha intrapreso questo progetto. Poi a fine stagione si farà un ulteriore passo per capire il futuro dell’attuale allenatore.