Roberto Insigne, esterno offensivo del Benevento, parla a Ottogol dopo la vittoria sul Venezia: "Giocare come seconda punta mi piace molto perché mi permette di essere più libero. Il mister mi dice di scendere in campo e divertirmi, così mi esprimo senza pensieri e riesco a rendere al meglio. Voglio sottolineare che se mi riescono delle cose positive è sempre merito di tutta la squadra. La mia doppietta non sarebbe servita a nulla senza una buona fase difensiva. Ora che abbiamo trovato il giusto equilibrio mi diverto ancora di più. Mi trovo in una piazza che ho sempre desiderato per il pubblico e per la tranquillità che ci trasmette il presidente Vigorito: spero di starci ancora a lungo. Sono davvero felice di indossare la maglia giallorossa e di giocare in uno stadio pieno di gente, questo mi esalta. Rispetto allo scorso anno mi sento molto più maturo e responsabile: ringrazio mia moglie e mia figlia che giorno dopo giorno mi danno tante sicurezze e la forza di fare qualsiasi cosa".