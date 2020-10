Roberto Insigne, esterno del Benevento, in gol contro il Napoli, club dove è cresciuto e dove gioca suo fratello Lorenzo, parla a Dazn nel corso dell’intervallo della sfida: “Sono molto contento, però mi dispiace di aver fatto il primo gol in Serie A contro mio fratello. Sono molto emozionato, speriamo di portare a casa il risultato. Contro il Napoli bisogna difendere bene e ripartire. Per ora l'abbiamo fatto bene, speriamo di continuare così”.