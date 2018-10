Roberto Insigne, esterno offensivo del Benevento, parla dopo la vittoria sul Livorno al Vigorito: "Sono molto contento per la vittoria. Eravamo reduci da due sconfitte e volevamo i tre punti a tutti i costi contro una buona squadra. Il mister ha a disposizione una rosa straordinaria, ma in un campionato difficile come la serie B ci sta perdere qualche gara. Questo successo ci permetterà di ripartire e ce la metteremo tutta per continuare così. La mia condizione? Ho chiesto il cambio perché ho avvertito un po' di fastidio e non so se si tratta di crampi o qualche problema muscolare. Domani valuteremo. Di questa sera salvo tutto perché abbiamo affrontato una buona squadra nel migliore dei modi, mettendoci esperienza e la classica “cazzimma”".