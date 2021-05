Al termine del ko di San Siro contro il Milan, Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento, ha parlato a Dazn: "Con il Milan soffri, ma se fai 14 tiri con parate di Donnarumma significa che ci sei. Sapevamo di poter rischiare qualcosa, ma abbiamo creato e siamo stati in partita fino alla fine".



SULL'UMORE - "Per tutto l'anno non siamo stati tra le ultime tre, ora non stiamo facendo bene. Stasera volevo una buona prestazione per preparare al meglio la prossima partita (vs Cagliari, ndr). Speriamo di arrivarci nelle condizioni migliore".



SULL'APPROCCIO - "Se vieni a San Siro per difenderti perdi al 100%. Abbiamo subito gol dopo poco: peccato perché ho visto che c'era coraggio. Guardiamo avanti, domenica per noi è cruciale".



SUL RITORNO A SAN SIRO - "Per me non sarà mai una partita come le altre. L'assenza dei tifosi mi ha lasciato sereno. Mi sarebbe piaciuto ritrovare la gente, prima o poi tornerò, ma oggi ero concentrato su questo".