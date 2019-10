L'allenatore del Benevento, Filippo Inzaghi ha concesso un'intervista a Dazn in cui si racconta e svela il motivo che lo ha portato a scegliere di diventare un allenatore: "Fino a quando ho giocato, non ho mai pensato di diventare un allenatore. Fino all'ultimo istante ho pensato di poter continuare a giocare, poi però ho capito che non mi sarei visto con una maglia diversa da quella del Milan. Allora mio fratello, Galliani e il mio procuratore Tinti mi spinsero verso la carriera di allenatore e ho capito che questa poteva essere la mia strada. Devo dire che finora hanno avuto ragione".