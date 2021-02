Filippo Inzaghi, allenatore del Benevento, parla ai microfoni di Sky dopo l'1-1 con la Sampdoria nel lunch match della 21esima giornata di Serie A: "Se vedo i cambi della Samp e penso chi avevamo di fronte vuol dire che siamo sulla strada giusta. Se metti 3-4 volte un giocatore davanti ad Audero la devi chiudere, quando vedevo che lui parava tutto e noi non riuscivamo a fare il due a zero. Capita di trovare un portiere che è favoloso. A inizio anno sembravamo condannati e ho cavalcato l’onda che ci dava già retrocessi per cercare di fare questo miracolo. Noi ci crediamo, non siamo qui a pettinare le bambole. Finora ci siamo riusciti, è questa la strada da perseguire".