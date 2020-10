Filippo Inzaghi, allenatore del Benevento, parla a Dazn dopo il ko contro il Napoli dell’ex compagno Gattuso: “Abbiamo fatto qualcosa di fantastico, è bellissimo vedere il Napoli esultare per averi vinto a Benevento dopo che negli ultimi sette minuti sono stati in area di rigore a soffrire. Una squadra che mette in campo dalla panchina Petagna e Politano… Di che stiamo parlando?”.



SU CAPRARI - “Era ammonito e ho pensato di dare maggiore copertura con Tuia visto che loro giocavano con 4 attaccanti. Loro avevano giocatori fuori categoria per noi”.



SUL NAPOLI - “Questo Napoli è da scudetto. Se prendi Osimhen vuol dire che sei una grande squadra, auguro tutto il bene a Rino. Insigne ha fatto un gol da grande campione”.