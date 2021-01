"Negli spogliatoi non ho detto nulla. A fine partita bisogna farsi passare un po' la rabbia, è chiaro che vedendo i numeri della partita divento pazzo a pensare che abbiamo fatto 17 tiri, abbiamo messo 4-5 volte l'uomo davanti alla porta e abbiamo perso 4-1". Filippoha parlato così a Sky Sport dopo il 4-1 contro il Crotone, in una partita a tratti dominata dal suo Benevento: "Contro di noi i portieri sono sempre i migliori in campo, vuol dire che dobbiamo tirare meglio e avere più cattiveria. Abbiamo preso 3 gol con 4 tiri, diventa difficile commentare la partita. Se ci eravamo montati la testa direi che dobbiamo tornare sulla terra, questa è la Serie A. Quando arrivi così tante volte a creare occasioni nitide fai anche fatica a rimproverare i ragazzi. Con 17 tiri non si può segnare solo una volta con una carambola. I ragazzi sanno che sono arrabbiato ma devo essere lucido, non bisogna disperdere quello che si è fatto finora. Quando perdi 4-1 solitamente le partite sono opposte a quella che si è vista oggi. All'inizio ci davano tutti retrocessi, ora c'è chi parlava d'Europa: sappiamo che salvarsi sarà difficilissimo, abbiamo fatto qualcosa di importante finora ma non si può non vincere partite di questo tipo. Dobbiamo ripartire perché c'è una partita complessa come quella contro il Torino".- ​"Al mercato ci pensa la società, abbiamo un direttore bravissimo. Io mi concentro solo sui miei ragazzi. Se non stiamo con le antenne dritte rischiamo di finire invischiati nella zona retrocessione nel giro di due settimane".