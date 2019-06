Secondo Sky Sport, Filippo Inzaghi è pronto a ripartire dal Benevento. L'ex tecnico del Bologna è in vantaggio rispetto a Nesta, Italiano e Longo per la successione in panchina di Bucchi. In attesa di definire la rescissione del contratto col club emiliano, Inzaghi ha anche ricevuto una proposta dal Frosinone, ma la società del patron Vigorito è nettamente più avanti.