Così Pippo Inzaghi ha parlato in conferenza dopo il pareggio per 2-2 contro il Genoa della prova del suo Benevento: “Ho visto una prestazione di personalità su un campo notoriamente difficile per tutti. Lapadula? E' stato bravo, così come Gaich. Nel complesso tutti hanno fatto bene, così come quelli che sono entrati. Ho visto una squadra che lotta e questo mi lascia ben sperare. Adesso sta a noi, al di là di cosa hanno fatto gli altri, mantenere questa posizione in classifica. Ci portiamo via una prestazione importante, anche dopo il 2-2. Siamo artefici del nostro destino, i risultati degli altri li guarderemo alla fine. Gaich? Ha 20 anni, lasciamolo tranquillo. Ha dato tutto e va bene così. Ora abbiamo una partita importante domenica e vogliamo recuperare le energie, è l'unica cosa che conta".