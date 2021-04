Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento, parla a Sky Sport dopo il pareggio interno con il Parma: "Temevo questa partita, una gara complicata contro una squadra che non merita la sua classifica. I ragazzi sono stati molto bravi, siamo andati in vantaggio senza mai soffrire ma non l'abbiamo chiusa e loro hanno fatto cambi importanti, anche se prendere gol negli ultimi minuti dispiace. Il nostro sogno si avvicina sempre più, con quell'umiltà di lottare su ogni pallone... La squadra mi è piaciuta molto".