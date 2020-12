Filippo Inzaghi, allenatore del Benevento, parla in conferenza stampa dopo la vittoria in casa dell’Udinese: “Abbiamo perso un giocatore straordinario come Hetemaj e non ha influito. E' successo anche la settimana scorsa, quando è mancato Schiattarella. In serie A devi sempre farti trovare pronto e non puoi abbassare la guardia, i risultati sono spesso sorprendenti e se non avessimo vinto stasera ci saremmo ritrovati nella bagarre. Il merito è dei ragazzi, chiunque gioca non fa rimpiangere gli assenti ed è un qualcosa di straordinario che dà senso al nostro lavoro. Il 2020? Stiamo vedendo quest'anno quanto sia difficile la serie B, con una bagarre in testa che si trascinerà fino al termine della stagione. Noi, a suon di record, abbiamo reso tutto apparentemente semplice e credo che l'organizzazione dimostrata nel passato campionato abbia inciso su quest'ottimo girone d'andata. Nello spogliatoio, però, ho ricordato ai ragazzi che il Cagliari di Maran, a fine dicembre, quasi pensava all'Europa League e poi ha avuto un calo piuttosto netto. Capiterà anche a noi se mentalmente staccheremo la spina e non saremo i soliti combattenti in grado di soffrire”.



SUL MERCATO - “Anzitutto bisogna parlare di questi ragazzi che hanno fatto un qualcosa di straordinario. Nel 2020 abbiamo conquistato 30 vittorie, chi in B non giocava sempre sta facendo la differenza da titolare in A. E' chiaro che serviranno, eventualmente, giocatori funzionali. La società non si tirerà indietro, come sempre”.