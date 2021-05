L'allenatore del Benevento, Filippo Inzaghi, ha parlato a Sky Sport al termine della sfida persa per 2-0 contro l'Atalanta:



“Dobbiamo pensare già alla gara di domenica contro il Crotone che è da vincere. Non era la gara di stasera quella da vincere, ma siamo stati in partita contro una squadra fortissima. Abbiamo fatto una buona gara dal punto di vista difensivo e abbiamo subito due gol perché loro hanno grandi giocatori. Temevo un tracollo dopo domenica e invece la squadra ha avuto spirito, e abbiamo avuto anche qualche occasione“.