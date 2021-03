L'allenatore del Benevento Filippo Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita di domenica sul campo della Juventus: "Contro di loro dobbiamo fare la partita che facevamo fino a un mese fa. Il vero Benevento è quello delle ventisei gare precedenti. Dobbiamo ritrovare il nostro carattere. Affrontiamo una delle migliori d’Europa e sembra quasi superfluo rimarcarlo, ho visto che i ragazzi hanno lavorato nel migliore dei modi e questo mi fa essere fiducioso".



Sulla crisi di risultati: "Sapete bene che non sono d’accordo su quest’analisi, la limiterei alle ultime 2-3 gare perché ad inizio girone di ritorno abbiamo ben figurato con Torino, Bologna e Sampdoria. Forse nella prima parte siamo andati oltre le nostre potenzialità, ora siamo al di sotto e ci dobbiamo rialzare. Ci mancano 12-13 punti per celebrare il nostro scudetto".



Sulla formazione: "Letizia e Iago non ci saranno. Foulon sta meglio, mentre per Depaoli decideremo domani mattina".