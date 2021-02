A Sky Sport, Pippo Inzaghi ha commentato così lo 0-0 del suo Benevento contro la Roma: “Se ho visto il derby? Mi interessava la mia partita, siamo stati dei leoni, sono molto orgoglioso. In 11 contro 11 avremmo vinto per me. Abbiamo preso un rosso per due falli, i miei ragazzi sono stati straordinari. Sulla carta con la Roma non c’è gara, abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. Poi siamo rimasti in 10, pensavo non ci fosse nulla da fare, invece mi hanno sorpreso ancora. Se continuiamo così abbiamo chance di salvarci. Mi sono arrabbiato nel finale, ma non torno su certi episodi. Sarebbe stato ingiusto non portare a casa un punto, stavo soffrendo molto contro una squadra fuori portata per noi. Mi piace lo spirito che abbiamo noi, la compattezza, come gestiamo le partite. Ero convinto di fare l'impresa io, mi ero tenuto apposta Insigne e Sau sulla trequarti. Accontentiamoci di questo bel punto”.