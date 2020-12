L'allenatore del Benevento Filippo Inzaghi ha presentato la partita di domani contro il Parma: "Siamo in emergenza, abbiamo tanti calciatori fuori. Foulon è recuperato. Perdiamo Schiattarella per squalifica, oltre a Maggio e Caldirola per infortunio. E a centrocampo non ci sarà ancora Viola. Dispiace perché sono calciatori di grande personalità, ma è successo anche in passato uscendone bene. Dobbiamo mantenere alta la concentrazione".



Sul Parma: "E' un'ottima squadra, non è composta solo da Gervinho ma ha calciatori importanti. Si permette il lusso di tenere in panchina un nazionale come Inglese. Ha grande qualità sia a centrocampo che in attacco. Siamo in un ottimo momento, dobbiamo pensare a noi stessi per dare seguito alle recenti prestazioni positive".