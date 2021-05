Il Benevento sta lottando con i denti per rimanere in Serie A. -1 dalla zona salvezza e lo scontro diretto fondamentale contro il Cagliari, prima del quale il difensore giallorosso Alessandro Tuia ha parlato così a Sky: "Parlando sportivamente, o diamo la vita o rischiamo di rimetterci la pelle. Il futuro dipende da noi, Inzaghi vuole 23 guerrieri per portare a casa una vittoria fondamentale. Non molliamo nulla, vogliamo toglierci grandi soddisfazioni".