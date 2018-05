Allenamento mattutino per la squadra di mister De Zerbi. Al centro sportivo di Paduli, il lavoro dei giallorossi è iniziato in palestra con riscaldamento e potenziamento del core stability. A seguire, Sandro e compagni sono stati impegnati in esercitazioni atletiche seguite da situazioni tecnico-tattiche. La seduta si è conclusa con una partita a porzione ridotta del campo. Hanno continuato il differenziato Costa, D’Alessandro e Lombardi. La preparazione alla gara di sabato contro il Genoa proseguirà nella mattinata di domani. Appuntamento al “Ciro Vigorito” per la rifinitura.