Il Benevento questa sera affronterà l'Empoli, con vista sulla promozione in Serie A.



Ecco le combinazioni per la promozione in A del club guidato da Pippo Inzaghi:



Il Benevento torna in Serie A se batte l'Empoli, a prescindere dai risultati di Crotone e Frosinone.



Il Benevento è promosso in Serie A anche se pareggia a Empoli, con una vittoria del Cittadella sul Frosinone e con lo Spezia che non batte il Chievo Verona.