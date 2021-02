Bologna – Benevento: 1-1



Montipò 6: nessuna grossa occasione in cui mettersi in mostra, sul gol di Sansone non può nulla.



Depaoli 6: molto volenteroso ma efficace fino ad un certo punto, può fare sicuramente di più.



Tuia 5.5: male su Barrow, si lascia spostare con facilità e abbocca ad ogni movimento finendo in terra.



(dal 37’ st Caldirola: s.v.).



Glik 5.5: sfortunato in occasione della deviazione che vale l'assist a Barrow, nel complesso una partita sicuramente da rivedere.



Barba 6: centrale adattato e si vede, i primi minuti Skov Olsen gli gira attorno come una trottola. Cresce nell’arco del match.



(dal 31’ st Foulon 6: entra per sostituire l’infortunato Barba, buona prova).



Viola 7: prezioso in tutte le fasi, in ripartenza però si fa preferire con i suoi inserimenti e la qualità nel servire gli attaccanti. Il gol porta la sua firma.



Schiattarella 5.5: autore di molto falli, fatica sempre a proteggere il reparto difensivo e in avanti costruisce.



Hetemaj 6: polmone importante, buona intensità e costanza nell'attaccare gli spazi. Bene così.



(dal 37’ st Dabo: s.v.).



Iago Falque 5.5: non in grandissima forma, dei 3 davanti è sicuramente il meno brillante.



(dal 25’ st Sau 6: si adatta bene al match, come i compagni lotta fino alla fine).



Caprari 6.5: un palo che ancora vibra, mette in costante apprensione i difensori rossoblù non fornendo mai riferimenti.



(dal 25’ st Insigne 6: fa quello che gli chiede l’allenatore).



Lapadula 6: buon lavoro come riferimento offensivo, più utile per gestire la palla che per attaccare la porta.





All. Inzaghi 6: lo spirito combattivo è innegabile, buone trame di gioco e pressing altissimo mettono in difficoltà il Bologna tanto da arrivare a conquistare il pari.