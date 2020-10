: Urla tanto, si fa sentire. Ma sul gol di Pedro non è impeccabile e arriva a meteorite sullo spagnolo in occasione del rigore. Poi affondaE’ ambizioso nei primi minuti, ma Spinazzola lo obbliga a una maggiore cautela e da un suo errore in impostazione per poco non nasce il tris.: Il periodo di (re) inserimento nella serie A non è ancora completato.Sbavature e dormite dopo una prima mezz’ora tutto sommato tranquilla.: E’ ovunque, anche quando non deve. Ma uno così alla lunga fa sempre comodo.Del pacchetto di centrocampo è quello che si mette meno in evidenza nel primo tempo, ma rimedia un rigore d’oro massiccio e provoca più di un guaio alla difesa romanista.L’olio nel motore è quello giusto. Con le buone e le cattive. Poi si spegne (82’ Hetemaj ng): Di belle speranze? No, dà già certezze aggredendo ogni zolla di campo. Troppa sicurezza a volte rovina qualche giocata ma ha fatto una ottima impressione. (75’ Improta ng): Manca la furia da ex che ha Caprari. Non incide e viene sostituito. (46’ R.Insigne 6: più verve)Gol dell’ex ed esultanza alla Totti, poi tanta corsa e veleno con tanto di tacco delizioso in area. Una furia che mette in allarme tutta la difesa romanista.Sempre spigoloso ma nel primo tempo quando c’è da fare davvero male viene colto dal panico. Fortunato e caparbio sul rigore. Ma delude. (82’ Sau ng): E’ un Benevento gioie e dolori, ma si dimostra ancora una volta squadra. Che a tratti gioca pure bene. Sull’aspetto mentale ancora non ci siamo.