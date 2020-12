Udinese-Benevento 0-2



Montipò 6: rischia un po’ con i piedi, ma è bravo a bloccare tutti i tentativi friulani.



Letizia 7: praticamente perfetto in fase difensiva, decisivo in ripartenza. Il migliore dell’intera retroguardia.



Tuia 6: nel primo tempo perde il contatto con Lasagna, lasciando spazio alle avanzate bianconere. Non soffre nella ripresa.



Glik 7: tatticamente una delle migliori prestazioni per il centrale polacco. Sbaglia poco o nulla.



Barba 6,5: dalle sue parti l’Udinese non riesce mai a rendersi pericolosa. Copre bene tutti gli spazi.



Schiattarella 6,5: fa da filtro davanti alla difesa, impedendo ai bianconeri di sfondare.



Ionita 6: si vede poco in mezzo al campo. Prezioso specialmente in fase difensiva.



(dal 15’ s.t. Dabo 6: entra per garantire sostanza e quantità)



Improta 5,5: il più timido dei suoi. In quella posizione può e deve fare di più.



(dal 25’ s.t. Foulon 6: Inzaghi lo inserisce nel momento più delicato, al fine di difendere il risultato)



Insigne 6,5: è lui a fornire l’assist che apre il match. Sulla trequarti sa inventare: elegante.



(dal 15’ s.t. Tello 6: pochi minuti a disposizione, non riesce ad incidere come potrebbe)



Caprari 7,5: segna, recupera, crea superiorità e regala a Letizia l’imbucata dello 0-2. Sorprendente.



(dal 36’ s.t. Sau sv)



Lapadula 6: si limita a fare il lavoro sporco, difendendo palla e facendo salire la squadra.



(dal 25’ s.t. Di Serio 6: prospetto interessante per il futuro del Benevento, vivace e molto rapido)





All. Inzaghi 7: esce dal Friuli con tre punti pesantissimi in chiave salvezza. Studia in maniera perfetta la sfida contro i bianconeri.