: prende undici gol in una settimana: se non è un record, poco ci manca. Certo, anche con l'Udinese non ha particolari responsabilità, anche se sul tiro di Braaf avrebbe potuto fare qualcosa in più: continua il momento no del difensore polacco che si fa apprezzare più nell'area di rigore avversaria che quando deve difendere la propria. E' lui a tenere in gioco Stryger-Larsen, poi si fa scherzare dal 2002 Braaf sulla quarta rete ospite: non è il solito Barba, sia quando gioca da centrale nella difesa a tre che quando passa a fare il terzino: non fa mai la cosa giusta: ritrova la maglia da titolare a distanza di oltre un mese, ma non sfrutta l'occasione. Soffre la fisicità di Okaka, contro il quale non vince mai un duello aereo: spinge poco, difende male e in maniera poco efficace. Sul terzo gol dell'Udinese è lui a perdersi la marcatura di Stryger-Larsen che gli sfugge senza troppe difficoltà(55': entra e sfiora la rete della speranza, ma la risposta di Musso è da applausi): contributo nullo, non riesce nemmeno a far valere la sua fisicità. Il peggio di sé, però, lo dà quando si ritrova la palla tra i piedi: nella gestione del possesso è un disastro(70': il rigore trasformato e poco altro. Vive una gara di pura sofferenza, perché Gotti gli piazza la marcatura a uomo e non gli lascia respiro. Rischia a più riprese il rosso e Inzaghi a fine primo tempo lo toglie(45': non fa meglio del 10 giallorosso): rincorre De Paul in ogni parte del campo, ma soffre la classe dell'asso argentino e non riesce a tenerlo mai(55': è particolarmente ispirato: un grande assist per Gaich, un paio di giocate delle sue, ma la squadra non lo segue): anche per lui una giornata negativa: ha la colpa di perdersi Molina sul vantaggio bianconero ed è un errore che finisce per condizionarne la prestazione: lui, a differenza di molti suoi compagni, sta bene e si vede: conquista il rigore trasformato da Viola, poi nel secondo tempo trova la terza realizzazione consecutiva (compresa quella annullata con la Lazio): impalpabile nei venti minuti in cui resta in campo. Un infortunio lo costringe al cambio: il problema sembra essere serio(23': l'impatto non è dei migliori: poca freddezza sull'assist di Lapadula, nella ripresa spreca un paio di buone occasioni)All.: doveva essere la partita ideale per allontanare i fantasmi, finisce per trasformarsi in quella che li alimenta. Scelte incomprensibili del tecnico giallorosso, anche a gara in corso quando toglie Viola e l'unico terzino di ruolo a sua disposizione.