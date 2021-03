Spezia-Benevento 1-1Montipò 6,5: attento su ogni pallone. Si supera su Verde mettendo in angolo un pallone velenoso. Nulla può sulla rete del pari.Improta 6,5: nonostante abbia un cliente difficile come Verde non disdegna a proporsi anche con buono costrutto.Tuia 6: si erge a baluardo insieme al proprio compagno di reparto. (40’ st Caldirola s.v.)Glik 6,5: esperienza da vendere soprattutto quando arrivano palloni alti che spazza via con la giusta determinazione. Oggi sbaglia poco o nulla.Barba 5,5: forse l’anello debole dei quattro di difesa, sebbene non faccia errori decisivi.Hetemaj 6: Soffre Sena ma quando si propone riesce molto spesso ad impensierire la retroguardia ligure.Viola 6,5: ruba un gran pallone a Terzi e fa ripartire immediatamente Gaich che segna con gol di buona fattura. Addormenta e verticalizza il gioco come pochi.Tello 5,5: Gyasi non è Ronaldo eppure non riesce spesso a contrarlo con efficacia.Ionita 6: finché c’è da spezzettare il gioco ci riesce benissimo, almeno fino all’ingresso di Maggiore che gli ruba i tempi di gioco. (40’ st Dabo s.v.)Caprari 6: non ha una posizione fissa ma gioca vicino a Gaich creando non pochi problemi alla difesa dei bianchi. Poi cala vistosamente (31’ st Sau: s.v.)Gaich 7: alla sua prima da titolare segna anche un gol di pregevole fattura, il primo in A, oltre a far risalire la squadra. (14’ st Moncini 5,5: lui è abituato a giocare in un attacco a due punte, dove può fare la differenza. Qui gli viene chiesto di fare il Gaich, ma non è nelle sue corde e si vede).All. Inzaghi 6: primo non prenderle. L’ex bomber di Milan e Nazionale ha badato al sodo soprattutto dopo essere andato in vantaggio. Una squadra chiamata a difendersi per oltre un’ora.