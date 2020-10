: sul gol di Olivieri avrebbe potuto fare meglio, sulla seconda rete personale di Mancuso invece sbaglia completamente il tempo dell'uscita e anche sulla terza non è impeccabile: errori che incidono sul risultato finale: la condizione fisica inizia a sorreggerlo e si vede dalla continuità con cui si spinge in avanti: non a caso, è uno degli uomini più pericolosi del Benevento: a sorpresa resta in campo 90 minuti e se la cava bene, specialmente quando si tratta di reggere sul piano fisico il confronto con Olivieri: certamente non la sua miglior prestazione in giallorosso: nel primo tempo non ha molto da fare, ma nella ripresa quando entra Mancuso son dolori: sempre troppo timido, sempre troppo impacciato sia con la palla tra i piedi che in fase difensiva. Deve crescere ancora tanto(dal 45': avrebbe lo spazio per affondare, ma non lo sfrutta come dovrebbe): è insolitamente impreciso, ma sul piano della corsa e del sacrificio non viene mai meno. Inzaghi ha una risorsa in più in mezzo al campo(dal 58': ha subito l'occasione per pareggiare, ma la fallisce clamorosamente): titolare dopo quasi otto mesi in cui è rimasto fermo ai box: la condizione fisica non è ancora sufficiente, ma il suo rientro è sicuramente una buona notizia per Inzaghi(dal 45': entra nervoso e non se ne capisce il motivo: rischia per due volte il rosso per falli da censura, poi se lo prende per proteste): partitaccia del colombiano che non solo fallisce due ottime occasioni, ma rischia a più riprese l'espulsione. Inzaghi deve toglierlo per non rimanere in dieci(dal 64': entra bene in partita, prova a mettere ordine ma predica nel deserto. Sfiora il gol con un colpo di testa su cui Furlan si supera): mai uno spunto, mai un affondo, anche se va detto che continua a essere impiegato in un ruolo non suo: ci si aspettava di più dall'attaccante sardo che ha pochi palloni giocabili, ma quei pochi che ha li spreca perché si intestardisce a tenere troppo la palla tra i piedi: si batte con coraggio tra Casale e Pirrello, ma ne ricava poco o nulla(dal 72': ritrova il campo e pure il gol): giusto il ricorso a un ampio turnover, ma non si capisce perché si ostini a schierare Improta come mezzala e addirittura Tello nel tridente d'attacco. Si aspettava sicuramente risposte diverse dai suoi ragazzi, ma anche le sue scelte hanno inciso sulla prestazione