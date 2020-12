: un solo intervento, ma quanto basta per salvare il risultato. Miracolosa la parata alla mezzora, quando vola a respingere la conclusione di Shomurodov: conferma l'ottimo momento di forma, nonostante di fronte abbia un cliente scomodo come Pjaca. Il croato crea qualche apprensione, ma il terzino giallorosso riesce sempre a cavarsela: riscatta l'opaca prestazione con la Lazio con una gara impeccabile sotto il profilo dell'attenzione difensiva. Ha recuperato immediatamente sicurezza, dopo le incertezze di martedì sera(dal 79': l'uomo che ha tratto più vantaggi dalla nuova impostazione tattica del Benevento è proprio il polacco. In area non fa passare uno spillo, nel gioco aereo è insuperabile: è l'uomo in più: da centrale o da terzino non fa differenza: il suo lo fa sempre grazie alla capacità di gestire con tranquillità anche le situazioni più complicate. Ghiglione deve girare a largo perché dal suo lato non si passa: non dà un attimo di respiro agli avversari, ai quali non concede nemmeno il tempo di ragionare quando hanno la palla tra i piedi: si adatta nuovamente come vertice basso davanti alla difesa e, così come a Parma, anche oggi le risposte sono state confortanti. Non gioca lo stesso numero di palloni di Schiattarella, ma è sempre nel vivo della manovra: tirato a lucido dopo la giornata di riposo concessa con la Lazio. Non si ferma un attimo, non dà mai punti di riferimento: è il vero segreto del Benevento attuale: secondo gol stagionale dopo quello nel derby con il Napoli, con la differenza che stavolta è pesantissimo. Prima di segnare non era stato brillantissimo, ma la rete è un premio alla gara di grande sacrificio(dal 73': la difesa del Genoa fa una fatica tremenda a tenerlo. Le sue giocate sono sempre pericolose, anche se manca un po' di incisività negli ultimi sedici metri. Reclama un calcio di rigore apparso netto(dal 79': il tempo di conquistare e realizzare il rigore del 2-0): fa a sportellate con Bani, lotta e non si tira mai indietro. Manca in zona gol, ma stavolta di occasioni non ne ha avute(dal 79': prezioso l'assist da cui scaturisce il rigore di Sau)All.: una vittoria pesantissima che proietta la sua squadra a otto punti dalla zona retrocessione. Fare meglio di così, a questo punto del campionato, era davvero impossibile