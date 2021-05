: prende tre gol e ancora una volta non può fare nulla. Chiude la partita senza interventi degni di nota, anche perché non è mai stato chiamato in causa dagli avanti del Cagliari: tiene bene a bada Joao Pedro che naviga dalle sue parti e tutto sommato la sua prestazione è sufficiente, anche se manca completamente la spinta offensiva(71': il difensore polacco è l'ombra del bel giocatore ammirato nel girone d'andata. Costantemente in affanno, anche nel gioco aereo che pure dovrebbe essere il punto di forza della casa: ingaggia un duello aereo con Pavoletti senza esclusione di colpi: il problema è che ne esce spesso e volentieri sconfittosi spinge in avanti quando può e riesce pure a impensierire Cragno con un sinistro velenoso. Il problema è che nel secondo tempo crolla letteralmente insieme a tutta la squadra: l'azione del tris ospite è emblematica: il più ispirato in mediana, lo trovi ovunque perché deve mettere le pezze agli errori altrui. Inzaghi nel secondo tempo lo richiama incredibilmente in panchina, preferendo lasciare in campo un impalpabile Ionita(71'entra con buon piglio, forse avrebbe meritato maggiore minutaggio): Inzaghi lo preferisce a Viola, ma lui non fa niente per meritarsi la fiducia del proprio allenatore. Si vede solo quando sfiora il gol di testa, per il resto è nullo(66'entra bene in partita, prova a prendere per mano la squadra e si conquista un rigore che poi il Var gli toglie): come Schiattarella, con l'aggravante che il centrocampista moldavo non riesce nemmeno a farsi mai vedere negli ultimi sedici metri avversari: ha gamba e voglia di spaccare il mondo: nel primo tempo mette in crisi Carboni, nella ripresa resta in campo 20 minuti perché Inzaghi lo toglie, tra l'altro nel momento in cui il Benevento stava inseguendo il pareggio(66': sbaglia tutti i palloni che tocca): avrebbe meritato il gol, ma Cragno gli dice due volte di no. Si consola con l'assist decisivo per Lapadula, nella ripresa cala(76': il gol del pari e non solo. Lavora bene col fisico, lotta senza tirarsi indietro contro Ceppitelli e Godin e quelle poche volte che parte in profondità, riesce a metterli in difficoltà: la decisione di preferire Schiattarella a Viola è incomprensibile, ma diventano ancora più assurde le scelte fatte a partita in corso: toglie Insigne che era in palla, richiama in panchina Hetemaj invece di uno Ionita in affanno e soprattutto chiude ancora una volta una partita da recuperare con tre difensori centrali in campo