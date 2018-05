Chievo Verona-Benevento 1-0



​Puggioni 5,5: respinta debole sul tiro di Hetemaj che gli costa la rete di Inglese. Per il resto non commette altri errori.



Sagna 6: partita sufficiente senza strafare.



Djimsiti 6: unica disattenzione sulla chiusura troppo lenta nel gol subito, per il resto non sbaglia più.



Tosca 6: gara diligente, con giocate non complicate ma efficaci.



Letizia 6,5: uno dei migliori quest'oggi, sia per intensità sia per pericolosità sotto porta.



Cataldi 6: sfortunato nell'infortunio subito, che lo costringe a lasciare il campo dopo una partita che stava giocando bene.

(dal 53' Sanogo 5,5: imprecisione nelle giocate e poco nel vivo dell'azione.)



Sandro 7: migliore in campo, proponendosi con continuità e sfiorando il gol nel secondo tempo.

(dal 90' Rutjens: s.v.)



Guilherme 5: si nasconde dietro le maglie avversarie, sparendo dalle manovre dei suoi dai primi minuti della gara.



Brignola 5: troppe giocate difficili spesso sbagliate, con palloni persi che diventano preda per gli avversari.



Diabatè 5,5: non viene servito molto, ma non fa altrettanto per rendersi pericoloso.



Parigini 6: propositivo ma impreciso sotto porta.

(dal 79' Coda:s.v.)





All. De Zerbi 5,5: Benenvento che non aveva più nulla da chiedere ma che si è anche dimostrato stanco.