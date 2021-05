: lavoro di ordinaria amministrazione che sbriga senza particolari problemi. La migliore parata la fa su Simy, ma a gioco fermo. Sulla rete del nigeriano non ha responsabilità: parte con buon piglio e attenzione in fase difensiva, ma poco dopo la mezzora deve chiedere il cambio per via di un problema alla spalla(36'entra a freddo, si dimostra affidabile, ma nel finale commette un'ingenuità imperdonabile): ingaggia duelli senza esclusioni di colpi con Simy, da cui spesso e volentieri riesce ad avere la meglio. Almeno fino al 93' quando il nigeriano punisce il Benevento nell'unica occasione della partita: bene da centrale, meno da terzino sinistro quando deve fare i conti con un Ounas particolarmente ispirato. L'algerino ha un altro passo e il romano riesce a stargli dietro con molta difficoltà: quanto è mancata la sua spinta sulla fascia! Non è al massimo della condizione, ma il suo contributo è fondamentale sia in fase propositiva che quando si tratta di doversi sacrificare per difendere un risultato prezioso. Nel finale è lui a perdersi Pereira: sempre uno dei migliori, corre per due, firma l'assist per Lapadula. L'unica annotazione negativa è che perde troppo tempo a litigare con i compagni di squadra: non è più il giocatore ammirato nella prima parte di stagione. E' nervoso, se la prende con i compagni, ma dovrebbe prendersela solo con se stesso per come ha sprecato due occasioni per il raddoppio: meno di venti minuti in campo, esce per una brutta distorsione al ginocchio)(19': nemmeno lui raggiunge la sufficienza, si adegua alla mediocrità generale): parte bene, ma si spegne strada facendo. Nel primo tempo solo la traversa gli nega un gran gol, nella ripresa non si vede quasi mai(83': sbaglia il possibile e l'impossibile)troppo prevedibile con la palla tra i piedi, non combina nulla di buono nei 45 minuti in cui resta in campo(45': ci mette un quarto d'ora per capire che posizione occupare in campo, ma anche dopo averlo capito non è che dia un gran contributo: il gol segnato, l'espulsione di Golemic provocata, l'assist per Schiattarella: impossibile chiedergli di più: senza scuse, anche se sicuramente si sforzerà di trovare qualche giustificazione ma dovrà impegnarsi perché non è semplice spiegare come si fa a non vincere una partita del genere