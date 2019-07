Christian Maggio, difensore del Benevento, ha parlato ai microfoni di Otto Channel, a margine dell'evento organizzato per la presentazione delle nuove maglie.



Queste le sue parole: "Non vediamo l'ora di partire. Comincia una nuova stagione e vogliamo farlo con il piede giusto, in modo da capire anche cosa non è andato rispetto allo scorso anno. Cercheremo di non commettere errori. Siamo pronti per il ritiro che è importantissimo: saranno venticinque giorni in cui il mister ci spiegherà dettagliatamente il suo modo di giocare. Il nostro compito sarà quello di apprendere il più possibile per farci trovare pronti in vista del campionato. Quando ho saputo dell'arrivo di Inzaghi ero molto contento: ha un'esperienza mondiale. Dobbiamo stargli sempre vicino, soprattutto nei momenti difficili che spero non ci saranno".