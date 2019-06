Christian Maggio, terzino del Benevento, parla di Maurizio Sarri, nuovo allenatore della Juventus, suo tecnico a Napoli: "Situazione surreale per me e i tifosi del Napoli nel vedere Sarri con lo stemma della Juventus. Immagino i tifosi che dopo quei tre anni fantastici hanno dovuto assistere a questo passaggio. La Juventus si è voluta tutelare e ha deciso di voler cambiare stile di gioco, ora vogliono vincere ma con il bel gioco" le sue parole a CN24.



SUL MANCATO SALUTO - "Saluto mancato al San Paolo? Non provo rabbia nei confronti di Sarri, fa parte del gioco. Sono rimasto però deluso, ci tenevo tanto a giocare la mia ultima partita con la maglia azzurra al San Paolo. Non ho rancori, ma mi dispiace tanto, la cosa più bella è stato il giro di campo a fine gara con la mia famiglia, il San Paolo ha mostrato tanti striscioni e cantato cori per me. Tante persone si sono avvicinate a noi, un po' tutti provarono a consolarmi. Non è stata una bella cosa da parte di Sarri rivelare in pubblico che alcuni giocatori del Napoli gli mandano messaggi privati dicendo cose diverse da quelle dette nelle interviste".