Christian Maggio, laterale del Benevento, parla a DAZN dopo la gara col Cittadella, vinta grazie a un gol di Coda: "Ogni partita, specialmente in B, è sempre una battaglia. E' giusto anche vincere soffrendo, partita molto particolare oggi, ma abbiamo tenuto botta fino alla fine. I ragazzi vogliono qualcosa di importante. Bisogna continuare lavorando, perché non abbiamo raggiunto ancora niente. Il gruppo è formato da ragazzi bravi che vogliono mettersi in gioco. Imbriani rimarrà sempre nel cuore dei beneventani, dedichiamo la vittoria a lui e alla sua famiglia. La Serie A? Sarebbe il raggiungimento di grandi obiettivi, sono venuto qui per rimettermi in gioco"