Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella ha conferito la cittadinanza onoraria al presidente Oreste Vigorito: "E' qualcosa che ti lascia un segno dentro, ti senti maggiormente responsabilizzato. L'intestazione dello stadio a mio fratello fu un atto di grande affetto. Io è come se fossi nato oggi, iscritto all'anagrafe di Benevento, e mi sento più responsabile. Il nostro segreto sta nella parola 'insieme'. Dopo la prima promozione, una madre mi disse che avevo insegnato che a Benevento si può vincere".



"Stadi vuoti? So che c'è un progetto della Lega per riaprirli, almeno in parte. Non abbiamo ancora pensato a nulla per quanto riguarda gli abbonamenti, se dovessero darci la possibilità di farli dovranno esserci grandi riflessioni in merito. I tifosi sono stati meravigliosi, non hanno chiesto un centesimo di rimborso e a loro qualcosa andrà restituito. Agli altri daremo la possibilità di vedersi le partite senza dover rinunciare a comprarsi il caffè. Sempre ai tifosi dico di cuore grazie per quello che mi hanno dato e per quello che ancora mi daranno, stanno vicini ai ragazzi, a Inzaghi e anche al vostro presidente. Sono le persone che sembrano più dure quelle che hanno più bisogno di sostegno".