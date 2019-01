Lorenzo Montipò, portiere del Benevento, parla a Radio Kiss Kiss Napoli prima del match di Coppa Italia contro l'Inter: "Siamo venuti qua in modo anche un po' inaspettato, siamo contro una grande squadra che punta ai primi quattro posti in campionato. Veniamo qui con grande umiltà, speriamo di fare del nostro meglio e mettere in difficoltà l'Inter per quel che si può".