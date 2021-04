Il Benevento per allontanarsi definitivamente dalla zona retrocessione, il Parma per provare a salvarsi. Pippo Inzaghi dà fiducia a Gaich e Lapadula in attacco, partono invece in panchina Letizia e Viola che non sono al 100% della condizione fisica. Roberto D’Aversa rilancia Gervinho dal 1′, non si tocca Pellè in attacco; c’è Kucka a centrocampo. Di seguito le formazioni ufficiali:



BENEVENTO – Montipó; Tuia, Glik, Barba; Depaoli, Hetemaj, Schiattarella, Ionita, Improta; Lapadula, Gaich.



PARMA – Sepe; Conti, Osorio, Bani, Gagliolo; Hernani, Brugman, Kucka; Man, Pellè, Gervinho.